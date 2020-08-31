В семье Сотниковой появился еще один малыш

Вера Сотникова пришла в студию программы "Судьба человека". В эфире шоу стало известно, что недавно она стала бабушкой во второй раз.

Последние годы артистка ведет довольно закрытый образ жизни. О ее семье толком ничего не известно. В студии программы появился сын актрисы Ян Никольский, он и рассказал радостную новость.

Молодой человек отметил, что теперь Вера Сотникова бабушка двух очаровательных внуков. Артистка в эфире шоу "Судьба человека" заявила, что счастлива, ведь ее сын смог создать крепкую семью и продолжает заботиться о ребенке от прошлых отношений.

Ян вырос в Волгограде, и его воспитанием актриса практически не занималась. Она отправила мальчика к матери, так как он появился на свет, когда ей было всего 19 лет. Артистка еще училась в театральном, а также много снималась.

По словам Веры Сотниковой, отец сына, Юрий Никольский, не смог стать достойным родителем. Когда молодые люди познакомились, он был реставратором, иногда подрабатывал дворником. У пары закрутился бурный роман. Когда артистка забеременела, она не посмела делать аборт от любимого мужчины.

Как рассказала звезда в эфире шоу "Судьба человека", в жизни Яна отец появился лишь спустя 20 лет. Юрий сам захотел восстановить отношения с сыном и приехал к нему на день рождения.

Также Вера Сотникова вспомнила свои отношения с Владимиром Кузьминым. Пара была вместе почти семь лет, однако артистка всегда понимала, что рано или поздно им придется расстаться. То время она вспоминает с теплотой, называя его очень творческим и бурным.