"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
Один из поклонников спросил у девушки, учили ли ее общаться с прессой. Фигуристка ответила отрицательно и отметила, что беседовать с репортерами научилась только после серии интервью. Первый разговор с журналистами у нее состоялся в 12 лет. Аделина Сотникова хотела показать себя "добрым, открытым, взрослым человеком".
"Ничего не понимала, будучи еще ребенком. Веря во все доброе, думала, что все желают только добра, показать тебя с настоящей, хорошей стороны. Мое интервью получилось действительно очень открытым, добрым и взрослым для 12 лет. Мама была в шоке, потому что ей не казалось, что я настолько могу правильно рассуждать", – поделилась она.
После публикации интервью в Сети фигуристка столкнулась с критикой пользователей. Девушка отметила, что в тот момент приняла комментарии близко к сердцу. К счастью, со спортсменкой были рядом родители и тренер, которые поддержали ее. Тогда Аделина Сотникова сделала важный вывод: нельзя быть хорошей для всех.
"Просто представьте... Ребенок с таким восхищением читает свое интервью, начинает читать ради интереса комментарии людей и видит негатив. Слава богу, у меня мама – детский психолог! Она меня долго откачивала и объясняла, что такое хорошо, а что такое плохо. С каждым интервью я становилась опытнее", – заключила фигуристка.
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей
Поклонники оставили гневные комментарии
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Юморист рвет всех