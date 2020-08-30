Популярная ведущая привела домой кобеля после развода с мужем

Новость о том, что Ирена Понарошку и Александр Глухов (DJ List) разводятся, стала шоком для поклонников звездной пары. Теперь же телеведущая вновь удивила своих подписчиков в соцсети, заявив, что нашла себе друга-яйцепотама.

Ирена Понарошку завела кобеля породы алабай. Огромного белого пса она взяла из приюта и дала имя Волк. Животное подобрали люди на пересечении МКАД и Киевского шоссе и отвезли в мытищинский питомник, где его должны были кастрировать. Но произошло чудо. Когда приехавшая туда знаменитость выбрала себе приглянувшегося четвероногого друга, его половые органы оказались невредимыми.

В своем инстаграм-аккаунте звезда телеэфира рассказала, что ветеринары очень удивились, что пес избежал операции. "Мы в тот день кастрировали 11 кобелей, а ваш как-то увернулся", – процитировала Ирена Понарошку медиков.

При этом ведущая призналась, что теперь не знает что делать с собакой. Примечательно, что Ирена Понарошку не ест мяса, однако из своего нового друга делать вегана не собирается. Хотя и от фруктов Волк не отказывается, особенно ему по вкусу сливы.

Напомним, 10 августа в Таганском суде Москвы звездную пару развели. Новость о завершении процесса подтвердил и пресс-секретарь управления. Ирена Понарошку и Александр Глухов были вместе десять лет. У пары подрастают сыновья – девятилетний Серафим и полуторагодовалый Теодор. Казалось, что брак ведущей и диджея гармоничен. Однако осенью 2019 года Александр обнародовал душераздирающий пост, в котором откровенно рассказал о проблемах в семье.

Как писали "Дни.ру", диджей призвал мужчин "не верить бабам". Он заявил, что этот век прогнил. "Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее. Просто я был честным, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья", – изливал душу муж Ирены Понарошку. Позже он удалил свой пост, но журналисты уже подхватили тему.