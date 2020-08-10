"Мы развелись, чтоб сказку сделать былью": известная ведущая сообщила о расставании с мужем

Заседание прошло в Таганском суде сегодня, 10 августа. Новость о завершении бракоразводного процесса подтвердил и пресс-секретарь управления. Ирена Понарошку, которая обычно не афиширует подробности своей личной жизни и не комментирует слухи, на сей раз решила расставить все точки над "i".
Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с теперь уже бывшим мужем. "Сегодня мы с маэстро @listdj хотим официально сообщить всем, кого это касается: Мы развелись, чтоб сказку сделать былью (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила популярная ведущая.
Многочисленные поклонники неоднозначно восприняли эту новость. Некоторые, судя по комментариям, до последнего надеялись, что Ирене и Александру удастся преодолеть все невзгоды и суметь наладить отношения. Другие пожелали удачи и счастья Понарошку и Листу, но уже не вместе, а по отдельности.
Напомним, что Ирена Понарошку и Александр Лист были вместе десять лет. У пары подрастают сыновья – девятилетний Серафим и полуторагодовалый Теодор. Казалось, что брак ведущей и диджея гармоничен. Однако осенью 2019 года Александр обнародовал душераздирающий пост, в котором откровенно рассказал о проблемах в семье.
"Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее. Просто я был честным, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья. Мужчины! Этот век прогнил. Не верьте бабам!" – чуть ли не в истерике объявил Александр Лист. Впрочем, справившись с эмоциями, он удалил пост, но журналисты уже подхватили тему.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Серебряные лисы
Троицк