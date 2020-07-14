"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем

В последнее время в семье Ирены Понарошку было не все гладко. А теперь стало известно, что популярная ведущая подала на развод.

Ведущая Ирена Понарошку и диджей Александр Лист были вместе десять лет. У пары подрастают сыновья – девятилетний Серафим и 1,5-годовалый Теодор. До сих пор Ирена предпочитает не показывать лица младшего наследника. Что касается старшего, то поклонники, судя по комментариям, в восторге от него.

Казалось, что брак Понарошку и Листа гармоничен. Однако осенью прошлого года Александр обнародовал душераздирающий пост, в котором откровенно рассказал о проблемах в семье.

"Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее. Просто я был честным, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья. Мужчины! Этот век прогнил. Не верьте бабам!" – сообщил муж Ирены Понарошку.

Разразился скандал, который, впрочем, вскоре утих. Лист удалил публикацию, Понарошку не прокомментировала ее. И вот в начале июля стало известно, что супруги решили оформить развод.

Сообщается, что подала заявление популярная ведущая. Говорят, она направила документы в мировой участок, а это значит, что Понарошку и Листу удалось решить все вопросы относительно совместно нажитого имущества и алиментов на детей. Первое судебное заседание по бракоразводному процессу назначено на 23 июля.