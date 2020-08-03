"Спасибо, что беспокоитесь": Боярская сделала заявление после новостей о долгах

У Елизаветы Боярской нет долгов перед соседями. По крайней мере, так утверждает актриса.

Несколько лет назад арендатор квартиры Елизаветы Боярской устроил потоп, из-за чего пострадали квартиры снизу. Соседи, которые, вероятно, не хотели уладить конфликт мирным путем, обратились в суд. По решению инстанции, актриса должна была выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Недавно в Сети появилась информация, что Боярская погасила не весь долг перед соседями. Согласно информации на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (ФССП), актриса не выплатила 234 тысячи рублей. Журналисты решили поинтересоваться у Елизаветы, правда ли это.

Оказалось, что актриса давно погасила долг. Как сообщила Боярская, дело уже закрыто. Однако она не может сказать, почему на сайте ФССП до сих пор указана эта информация. "Спасибо, что беспокоитесь", – сказала Елизавета.

Напомним, отец актрисы Михаил Боярский также упоминается в таблице должников. Недавно "Дни.ру" писали, что артиста ищут судебные приставы за неуплату услуг ЖКХ. Размер долга поразил общественность. Кстати, Боярский уже прокомментировал эту новость.