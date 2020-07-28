Елизавета Боярская и Максим Матвеев отмечают сразу два важных праздника

Актриса Елизавета Боярская поздравила мужа с днем рождения. 28 июля звезде сериала "Триггер" Максиму Матвееву исполнилось 38 лет.

О радостной дате Елизавета Боярская сообщила в личном микроблоге. Она опубликовала трогательное сообщение, адресованное избраннику.

Супруга пожелала Максиму Матвееву счастливых, ярких и интересных событий и пообещала быть всегда рядом. Она попросила поклонников звезды сериала "Триггер" присоединится к поздравлению.

Отметим, что в этот день в доме знаменитостей отмечают сразу два праздника. "И... сегодня ровно десять лет со дня нашей с Максимом Матвеевым свадьбы!" – сообщила Елизавета. Ранее в интервью актриса рассказала, что годовщину супружеской жизни они отпразднуют в Карелии.

По словам Боярской, отношения с Матвеевым всегда были легкими. Знаменитости не испытывали трудностей в общении, между ними не было серьезных разногласий. Между тем супруга звезды сериала "Триггер" уверена, что брак – это труд. Необходимо думать не только о своих интересах, но и о нуждах партнера.

Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции Максим Матвеев и Елизавета Боярская провели в новой квартире в Санкт-Петербурге. Высвободившееся время они потратили с пользой: делали ремонт и обустроили жилую площадь. Чтобы минимизировать вероятность конфликта, звездные супруги разделили обязанности по дому и составили график их исполнения.