Для Боярского стали сюрпризом долги за услуги ЖКХ: Меня вряд ли нашли бы

В Сети появилась информация о коммунальной задолженности Михаила Боярского. Актер высказался насчет этого публично.

Согласно данным на официальном портале Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Михаил Боярский в полном объеме не оплатил жилищно-коммунальные услуги. Правда, сумму задолженности нельзя назвать большой. Актеру нужно заплатить всего 200 рублей.

Любопытно, что Михаил Сергеевич слышит об этом долге впервые. В разговоре с журналистами артист отметил, что приставы его не ищут, да и скрываться он не собирается. Боярский признался: представители ФССП его не нашли бы, реши он спрятаться.

Сейчас артист с женой Ларисой Луппиан находится на даче. Он уехал за город еще весной.

Отметим, что Михаил Сергеевич неоднократно был оштрафован за парковку в неположенном месте. Последний раз с артиста взыскивали три тысячи рублей. Однако оплачивать штраф он отказался.

Недавно Боярский напугал поклонников своим внешним видом. Артист осунулся, стал выглядеть гораздо старше. Михаилу Сергеевичу пришлось объясняться. Он ответил весьма остроумно.