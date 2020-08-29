Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Суббота
29 августа
Лента новостей
15:28
"Он самостоятельный парень": Пригожин не дал ни копейки на свадьбу сына Валерии
15:02
Борьба за жизнь: Чернышев заработал миллионы на лечение умирающей Заворотнюк
14:46
Сябитова сделала важное заявление с больничной койки
14:09
Кудрявцева родила второго ребенка
14:08
"Ты самая лучшая на свете": Степан Меньщиков забрал жену из роддома
14:02
Эксперт об угрозах Лукашенко ввести санкции: Мы готовы выстрелить себе в ногу
13:33
"Раскрою вам один секрет": участница "Дома-2" разоблачила фальшь на телестройке
12:59
Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть
12:25
Умер исполнитель главной роли в фильме "Черная пантера"
12:11
Обнародованы подробности жизни загадочной блондинки из "Блестящих"
12:10
Тодоренко спровоцировала слухи о второй беременности
11:28
Стала известна главная слабость Заворотнюк: Не может без него жить
11:21
"Уральские пельмени" разорили Сергея Нетиевского
11:09
"Хватит играть!": маленький сын вьет веревки из Маликова
10:48
Звезда "Дома-2" раскрыла ужасающие подробности скандального шоу
10:41
Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
10:19
"Девочка-космос": Басков нежно прижался к киске
06:07
"Фото с невестой": солист "Дискотеки Авария" рассказал о радостном событии
04:02
Названа причина неудачных союзов Тимати с моделями
02:03
Перевоплотившаяся Наталия Орейро произвела фурор
23:55
"Главное, чтобы Потап одобрял": Каменских вызвала недоумение откровенным фото в ванной
21:26
Многократно судимая россиянка убила мужчину одним ударом за оскорбление
21:21
"У меня несколько симпатий": Басков ошарашил признанием об интимных связях
21:13
Инновации в помощь бизнесу: итоги Международного форума rAsia Baikal-2020 в Иркутске
21:00
Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России
20:50
Зеленский после выборов объявил бойкот Минску из-за действий властей
20:13
"Пропавшую" певицу МакSим нашли в Турции
20:11
Володин осмотрел новый реабилитационный центр в Смоленской области
20:01
Сухоруков признался в обиде на Бодрова: Не звал сниматься
19:43
"Получил удар током": актер из "Интернов" едва не расстался с жизнью
19:06
"Не дрогнет рука": Лукашенко назвал условие для действия российских силовиков в Белоруссии
18:43
Вцепившегося в красивую брюнетку Топалова заподозрили в измене Тодоренко
18:21
Лукашенко высказался о Путине: Мой хороший друг
18:10
"Будь здорова": дочь Заворотнюк показала любимую женщину
18:08
"Деньгами не помогал": сын рассказал об отношениях с Нагиевым
17:34
Алексея Воробьева застукали в постели с двумя красотками: Разврат!
17:28
"Спасибо тебе": Караулова призналась в сильных чувствах к Фадееву
17:24
Чумаков рассказал о тайной связи с Басковым
17:07
"Это было как спектакль": подробности свадьбы дочери Яковлевой
16:58
Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой
16:44
Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей
16:35
В одном ряду с Ефремовым: стало известно о пьяной езде Никулина
16:33
Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в России
16:27
Разбитую инсультом Елену Кондулайнен увезли из больницы
16:03
"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов
16:02
40-летний Пьеха показал своих любимых женщин
15:57
Азиза утерла нос оскорбленной вдове Игоря Талькова
15:27
В России введут новый вид родительских собраний
15:26
Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием
15:00
Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
"На насилии удержаться невозможно": эксперт предрек падение власти Лукашенко
Журналист перечислил главные ошибки Лукашенко: Уже глаза болят
"У меня несколько симпатий": Басков ошарашил признанием об интимных связях
Известный артист объявил о совместной жизни с Пугачевой после известия о разводе с Галкиным
Шоу-бизнес
Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть

Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда рассказала, что "Русское радио" намеренно преобразило ее в клипе коллеги-певицы. Лолита считает, что телеканал ей мстит.
прочитано 1900 раз

Милявская прокомментировала решение канала RU.TV закрыть ее лицо смайликом в клипе на песню "Boom-Boom", которую исполняет ее коллега Светлана Лобода. "Отношусь к происходящему с юмором. Молодцы, больше внимания привлекают к работе моей подруги. И да, это месть", – заявила Лолита.

ПО ТЕМЕ

Бывший муж Лолиты превратился в бомжа после выписки из ее квартиры

"Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!": певицу Лолиту предложили бойкотировать

Артистка сообщила, что с владельцами холдинга "Русская медиагруппа", которому принадлежит телеканал RU.TV, напряженные отношения у нее давно. Вражда длится на протяжении нескольких лет. Милявская уверена, что корпорация ей мстит, однако не сообщает о том, почему это происходит. Известно, что несколько лет назад певица проигнорировала важное мероприятие этого холдинга и раскритиковала его руководство. В настоящее время треки звезды "Русском радио" не проигрывает, хотя СМИ предлагает для прослушивания все популярные песни российской эстрады.

Ранее певица записала ролик, в котором высказала свою позицию о поступке "Русского радио" и поделилась им в инстаграм-аккаунте. Лолита решила отнестись к ситуации с иронией и в шутку обвинила "Русское радио" в бестактности.

Артистка обозначила смайлик, которым закрыли ее лицо, слишком "молодым" для ее возрастного лица и заявила, что ее унижают как пожилую женщину-пенсионерку. Лолита потребовала изменить смайлик на "пожилой", если ее лицо не нравится "Русскому радио".
Автор: 29 августа 2020, 12:59 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кто такая Лолита, чтобы о ней писать! Талантов ноль, одна хохляндская наглость и распущенность.
1

Популярные темы форума

Политика

"Не дрогнет рука": Лукашенко назвал условие для действия российских силовиков в Белоруссии
Зеленский после выборов объявил бойкот Минску из-за действий властей
Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии

Шоу-бизнес

Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой
Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей
"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов
Разбитую инсультом Елену Кондулайнен увезли из больницы

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Тодоренко оказалась в больнице из-за сильных болей

Артистка плохо себя чувствует
Шоу-бизнес

Алексея Воробьева застукали в постели с двумя красотками: Разврат!

Артиста сняли на видео
Шоу-бизнес

"Спасибо тебе": Караулова призналась в сильных чувствах к Фадееву

Артистка поделилась откровением об отношениях с наставником
Шоу-бизнес

"Это было как спектакль": подробности свадьбы дочери Яковлевой

Невеста выбрала скромное платье

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+