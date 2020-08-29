Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть

Милявская прокомментировала решение канала RU.TV закрыть ее лицо смайликом в клипе на песню "Boom-Boom", которую исполняет ее коллега Светлана Лобода. "Отношусь к происходящему с юмором. Молодцы, больше внимания привлекают к работе моей подруги. И да, это месть", – заявила Лолита.
Артистка сообщила, что с владельцами холдинга "Русская медиагруппа", которому принадлежит телеканал RU.TV, напряженные отношения у нее давно. Вражда длится на протяжении нескольких лет. Милявская уверена, что корпорация ей мстит, однако не сообщает о том, почему это происходит. Известно, что несколько лет назад певица проигнорировала важное мероприятие этого холдинга и раскритиковала его руководство. В настоящее время треки звезды "Русском радио" не проигрывает, хотя СМИ предлагает для прослушивания все популярные песни российской эстрады.
Ранее певица записала ролик, в котором высказала свою позицию о поступке "Русского радио" и поделилась им в инстаграм-аккаунте. Лолита решила отнестись к ситуации с иронией и в шутку обвинила "Русское радио" в бестактности.Артистка обозначила смайлик, которым закрыли ее лицо, слишком "молодым" для ее возрастного лица и заявила, что ее унижают как пожилую женщину-пенсионерку. Лолита потребовала изменить смайлик на "пожилой", если ее лицо не нравится "Русскому радио".
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Расставляю все точки над i
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Маньяки сидят на форуме
Как влюбить мужчину
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Безработица в стране.