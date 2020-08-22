Бывший муж Лолиты превратился в бомжа после выписки из ее квартиры

Лолита выписала экс-супруга из квартиры. Ему приходится искать новую прописку.

Лолита Милявская смогла выселить Дмитрия Иванова из своей квартиры после череды неудачных попыток. Теперь бывший муж Лолиты нигде не зарегистрирован. Фактически он стал человеком без определенного места жительства. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

Стало известно, что Иванов затягивал выписку из квартиры намеренно. Он не предоставлял в нужные сроки оригиналы документов о выселении. Несмотря на статус бомжа, Дмитрия не депортируют на родину в Беларусь, так как он уже давно получил российское гражданство. Это произошло еще до брака с Милявской, когда он был женат впервые.

Адвокат Лолиты Милявской сообщил, что выселить тренера удалось 18 августа. Дмитрий согласился исполнить исковые требования по своему желанию. Сейчас Иванов встречается с землячкой Ольгой Кулиевой, которую избрал в качестве любовницы еще до развода с Милявской. У нее есть своя жилплощадь, на которую Дмитрий может претендовать. Женщина финансово обеспечена, у Кулиевой есть бизнес в сфере косметологии. Также у нее есть дочь-подросток, так что Иванов может стать названым отцом девочки.

Напомним, что в начале августа Лолита рассмотрела карниз в качестве шеста и снялась в эротичном видео. На зависть хейтерам и бывшему мужу она показала фигуру в купальнике. Игривые движения певицы взбудоражили умы фанатов. Лолита подчеркнула, что считает себя молодой.