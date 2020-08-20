"Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!": певицу Лолиту предложили бойкотировать

Известный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал появление певицы Лолиты в труппе театра "Модерн". Вокалистке досталась роль Агафьи Тихоновны в спектакле "Женитьба". Приглашение знаменитость получила от режиссера Юрия Грымова.

"Думаю, это будет халтура", – сказал как отрезал Сергей Соседов. Критик считает, что для таких случаев должны создаваться художественные советы, не позволяющие неквалифицированным кадрам появляться на сцене, в данном случае это певица Лолита.

Вокалистка не годится на роль Агафьи Тихоновны. Артистка не обладает необходимым типажом и фактурой. Тем не менее, Соседов считает, что Лолита сама по себе прекрасный, искрений и наделенный вокальным талантом человек.

Режиссера Юрия Грымова обозреватель назвал не слишком даровитой, но с подвешенным языком личностью. Между тем Сергей подчеркнул, что постановщик умеет доставать деньги и представлять свои провалы как "новое слово в искусстве".

По мнению критика, певица Лолита решила выйти на сцену только ради денег. Постановка Грымова ориентирована на невзыскательную, малопонимающую публику. Зритель придет в театр, чтобы посмотреть что-то "этакое", но в итоге получит халтуру.

Сергей Соседов отметил, что журналисты обязаны предупредить публику. "Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!" – сказал обозреватель, а затем предложил устроить бойкот постановке с участием Лолиты.