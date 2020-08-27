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Больно смотреть: что случилось с матерью умершей Легкоступовой

Больно смотреть: что случилось с матерью умершей Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще месяц назад в Крыму мама Валентины Легкоступовой Галина Ивановна счастливо улыбалась рядом с дочкой и ее мужем на венчании. Певица венчались с яхтсменом Юрием Фирсовым в старой церкви села Грушевка, что в Крыму где живет ее мама. А у же в августе Галина Ивановна сидела у гроба дочери...
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Маме певицы 72 года, она живет в Феодосии, где несколько лет назад Легкоступова похоронила отца. Тогда уже здоровье женщины подкосилось. А после скоропостижной смерти единственной дочери Галина Ивановна и вовсе слегла, жила на лекарствах и уколах. На нее просто больно смотреть....

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На похороны мать Валентины Легкоступовой мать певицы врачи привезли на специальном кресле уже после начала траурной церемонии и усадили в изголовье гроба. Женщина держалась, время от времени пила воду и прикрывала черным платком мокрые от слез глаза. После прощания началась церковная панихида, и она не выдержала. Осознание того, что прощается с единственной дочерью навсегда, оказалось для Галины Ивановны драматичным...

К траурному залу тут же подъехала карета скорой помощи. Маму Валентины Легкоступовой уложили на носилки и отправили в одну из столичных клиник. "Ей очень плохо. Сейчас выясняем, в какую больницу увезли", – рассказывал тогда "Дни.ру" зять певицы Станислав Бриль.

Напомним, что 6 августа дочь обнаружила 54-летнюю Валентину Легкоступову лежащей на полу в своей квартире. Рядом находился новый муж артистки Юрий Фирсов. "Простите меня все, простите, Галина Ивановна, что не уберег Валю, что не держал ее каждую минуту за руку", – позже рыдал вдовец на ток-шоу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Сегодня дочь певицы Анэтта Бриль взяла на себя все заботы о бабушке. Она перед гробом матери поклялась, что сделает все, чтобы родственники ни в чем не нуждались и жили хорошо.

Автор: 27 августа 2020, 11:10
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