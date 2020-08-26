Что случилось с прахом кремированной Легкоступовой

20 августа состоялось прощание с певицей Валентиной Легкоступовой. В тот же день ее тело было кремировано. Но что случилось с прахом артистки потом?

О том, что тело исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой было решено кремировать, ее друзья и коллеги узнали после отпевания. "Кремировали. Я спросила у служителя. Сначала не поняла, почему уехал гроб… И спросила, почему маму вывезли. Когда вывезли маму, я сразу поняла, что сейчас будет то, что ее глубоко травмирует", – рассказывала журналистам побывавшая на панихиде певица Наталья Штурм.

Как говорят сотрудники крематория, весь процесс по превращению тела человека в горсть серого пепла занимает около двух часов. После этого прах запаивается в герметичную капсулу и отдается родственникам. Вдовец Юрий Фирсов уверяет, что певица просила развеять ее прах над Атлантикой возле любимого испанского острова Тенерифе. Но вряд ли дочь артистки Анэтта Бриль на это пойдет.

Как уверяют знакомые, именно у Анэтты дома находится урна с прахом певицы. Пока семья решает, когда и где его захоронить. По одной из версий, это может случиться 30 декабря, когда Валентине Легкоступовой исполнилось бы 55 лет. Но провести церемонию пока планируется в закрытом режиме – без посторонних и журналистов. И уж конечно, Юрия Фирсова, которого многие винят в смерти артистки, туда вряд ли пригласят.

Стоит заметить, что если семья решится установить урну в колумбарии, то это обойдется ей в копеечку. На Донском кладбище столицы место в престижном ряду стоит 95 тысяч единовременно плюс плата за ежегодное содержание. Похороны на Ваганьковском или Введенском кладбище обойдется чуть дешевле – 90 тысяч.

Напомним, 6 августа дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры Валентину Легкоступову и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказала Бриль. – С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому и начался отек мозга". 14 августа ее сердце остановилось.

