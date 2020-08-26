Экс-ухажер Бузовой шантажировал подругу интимными снимками

О Денисе Лебедеве все узнали, когда он пришел на шоу "Замуж за Бузову". Певица была без ума от ухажера, который представился сыроваром и предпринимателем, однако вскоре выяснилось, что это ложь.

В этот момент он пропал из поля зрения и перестал появляться в соцсетях. Одна из его поклонниц сильно забеспокоилась и решила написать. Теперь Марина из Манчестера горько жалеет о том дне, когда отправила первое сообщение.

Денис Лебедев около года общался с подписчицей, которая находилась за много километров от него. В какой-то момент отношения вышли на новый уровень, и пара начала обмениваться фото и видео с интимными подробностями. Марина призналась, что по-настоящему влюбилась в "сыровара" и считала его очень добрым человеком. Она не верила в те слухи, которые ходили вокруг него.

Через год общения по СМС пара решила наконец встретиться. Однако незадолго до поездки девушка узнала, что Лебедев ей изменил, поэтому тут же предложила закончить отношения. На тот момент Денис должен был ей 48 тысяч рублей, которые она попросила вернуть.

Экс-ухажер Ольги Бузовой повел себя жестоко. Он пригрозил подруге, что "сольет" в Сеть все ее интимные фотографии и видео. Девушка умоляла возлюбленного не издеваться над ней и расстаться по-хорошему, но Лебедев продолжал шантажировать.

В итоге Марина обратилась к адвокату, который составил иск. Только после этого Денис вернул ей деньги и даже покрыл расходы на юриста. Экс-подруга "сыровара" заявила, что до последнего хотела решить все мирным путем, и посоветовала женщинам держаться подальше от абьюзера.