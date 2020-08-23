Бузова потерпела фиаско на льду

Звезда показала момент своего падения на видео. Ольга Бузова прокомментировала травму.



Певица участвует в программе "Ледниковый период", где катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Ольга Бузова поделилась в инстаграм-канале роликом, на котором готовится к выступлению.

В кадре светская львица оттачивает элементы фигурного катания со своим партнером на льду. В конце видео звезда теряет равновесие и падает на колени. Запись девушка сопроводила хитом собственного исполнения "Чемпион".

Ольга Бузова добавила для фанатов пояснительный текст. Она призналась, что успокаивает себя мыслями о том, что без падений не бывает побед. Участница ледового шоу подчеркнула, что падать на лед очень больно, но она находит в себе силы продолжать тренировки. "Ничего, говорю я себе, капризничать и плакать некогда, встала и поехала дальше, поболит и пройдет", — выразилась звезда.

Заявление певицы прокомментировал ее напарник Дмитрий Соловьев. Он назвал Ольгу настоящим бойцом, так как она не показывает окружающим боль, которую испытывает от болезненных ударов.

Фанаты звезды выразили восторг и воодушевление ее сильным характером. Подписчики поддержали певицу и пожелали ей новых побед. "Аккуратней, Олечка, береги себя. Ты наша чемпионка", "Ольга, восхищаюсь тобой", "Самая сильная женщина", "Самое главное не сдавайся", "Чемпион наш. Все получится. Мы с тобой", – написали поклонники Ольги Бузовой.