"Во мне течет голубая кровь": Бузова заявила о своей уникальности

Ольга Бузова гордится своим происхождением. Звезда уверяет, что изучила генеалогическое древо и убедилась, что в ее роду были представители благородных кровей.



Ольга Бузова приняла участие в ютуб-шоу "Студия 69". Напарником артистки в свежем выпуске стал певец ANDRO. По правилам, они должны были исполнить хиты друг друга. Шоумен Константин Анисимов рассказал, что певец – чистокровный цыган, а его прапрабабушка – бурятка. При этом ведущий поинтересовался, кем по крови является телеведущая.

Знаменитость за словом в карман не полезла. Она заявила, что уникальна, неповторима и неподражаема. Ольга Бузова отметила, что рисовала семейное древо. Выяснилось, что она – русская, но есть у нее и украинские корни. "Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", – похвасталась теледива.

Также певица отметила, что считает себя исключительной в шоу-бизнесе. Особенно она гордится своей композицией "Мало половин", которая набрала рекордное количество просмотров и прослушиваний.

Напомним, Ольга Бузова участвует в программе "Ледниковый период" Первого канала. Она катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Ранее певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте роликом, на котором готовится к выступлению. Звезда показала момент своего падения на видео.

Как писали "Дни.ру", запись девушка сопроводила хитом собственного исполнения "Чемпион". Ольга Бузова добавила для фанатов пояснительный текст. Она призналась, что успокаивает себя мыслями о том, что без падений не бывает побед. Участница ледового шоу подчеркнула, что падать на лед очень больно, но она находит в себе силы продолжать тренировки.