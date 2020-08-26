Тодоренко бросила мужа и сбежала на другой конец страны

Регина Тодоренко в личном блоге официально подтвердила, что вернулась к работе над выпусками шоу "Орел и решка". Девушка недавно прилетела из очередной командировки в другой конец России.

Как отметила звезда, последние пару месяцев она особенно часто рассказывала своим подписчикам в инстаграм-аккаунте о том, как скучает по мужу и сыну. Девушка добавила, что невероятно страдала во время перелетов, потому что очень хотела домой. Как призналась супруга Влада Топалова, ей безумно приятно, что любимые мужчины прекрасно справляются со всем вдвоем.

Регина Тодоренко заявила, что молодой маме всегда непросто переносить разлуку с семьей. Однако работа все же оказалась важнее. Телеведущая была рада, что ее пригласили снова принять участие в популярном тревел-шоу.

На этот раз "Орел и решка" попробовали новый формат передачи. В сезоне, который стартует осенью, будет не два, а четыре ведущих. Уже известно, что в программу вернулась еще одна "старенькая" – Настя Ивлеева.

Компанию в путешествиях ей составила подруга Юлия Коваль, которую зрители еще не смогли принять. В "Инстаграме" даже запустили флешмоб с хэштегом "#тольконековаль".

Пока неясно, кто станет соведущим Регины Тодоренко. Артистка в личном блоге предложила подписчикам угадать, с кем она отправилась на другой конец страны. Поклонники же отметили, что просто безумно рады возвращению звезды в шоу.