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Тодоренко бросила мужа и сбежала на другой конец страны

Тодоренко бросила мужа и сбежала на другой конец страны

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко в личном блоге официально подтвердила, что вернулась к работе над выпусками шоу "Орел и решка". Девушка недавно прилетела из очередной командировки в другой конец России.
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Как отметила звезда, последние пару месяцев она особенно часто рассказывала своим подписчикам в инстаграм-аккаунте о том, как скучает по мужу и сыну. Девушка добавила, что невероятно страдала во время перелетов, потому что очень хотела домой. Как призналась супруга Влада Топалова, ей безумно приятно, что любимые мужчины прекрасно справляются со всем вдвоем.

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Регина Тодоренко заявила, что молодой маме всегда непросто переносить разлуку с семьей. Однако работа все же оказалась важнее. Телеведущая была рада, что ее пригласили снова принять участие в популярном тревел-шоу.

На этот раз "Орел и решка" попробовали новый формат передачи. В сезоне, который стартует осенью, будет не два, а четыре ведущих. Уже известно, что в программу вернулась еще одна "старенькая" – Настя Ивлеева.

Компанию в путешествиях ей составила подруга Юлия Коваль, которую зрители еще не смогли принять. В "Инстаграме" даже запустили флешмоб с хэштегом "#тольконековаль".

Пока неясно, кто станет соведущим Регины Тодоренко. Артистка в личном блоге предложила подписчикам угадать, с кем она отправилась на другой конец страны. Поклонники же отметили, что просто безумно рады возвращению звезды в шоу.

Автор: 26 августа 2020, 17:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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