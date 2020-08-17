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Шоу-бизнес
Тодоренко показала видео с первыми словами своего маленького сына

Тодоренко показала видео с первыми словами своего маленького сына

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регина Тодоренко в личном блоге поделилась трогательными кадрами с сыном Мишей. Мальчику сейчас год и восемь месяцев, и он учится говорить.
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Как отметила телеведущая, ей безумно радостно наблюдать за тем, как развивается ее малыш. По мнению звезды, у него сейчас очень интересный возраст, поэтому каждый день появляются новые "перлы".

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На видео Миша вертится в кроватке и просит у матери печенье. Та соглашается его дать лишь с условием, если тот произнесет "волшебное слово". "Пожалуйста", – лопочет малыш. "На, радость моя, мой котик. На здоровье", – говорит за кадром Регина Тодоренко.

Также в публикации под видео звезда отметила, что сын уже умеет говорить и другое важное слово – "спасибо". Правда, в шутку артистка отметила, что все это волшебное действие печенья, за которое малыш готов сделать все, что угодно.

Поклонники остались в восторге от милого видео с участием сына Регины Тодоренко и Влада Топалова. "Это такой сладун, что и я смотрю – скоро решусь на декрет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой сладкий!❤️❤️❤️ Поцелуйте его сладкие щечки", "На папу похож👶", "Такой замечательный возраст) не большой не маленький,но уже столько умеет)", – написали в комментариях.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко начали встречаться еще в 2017 году, однако пара долго отрицала роман. Лишь в 2018-м ребята признались, что скоро станут родителями, а уже в декабре у влюбленных родился первенец.

Автор: 17 августа 2020, 19:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
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Ну и где чадо Уже не знает.как заинтересовать читателей Воспитыва молча У всез родителей-дети просят песенье
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