"Я рыдаю": Тодоренко расплакалась из-за расставания с семьей

Регина Тодоренко заявила, что из-за работы ей приходится несладко. Разлука с мужем и сыном заставляет теледиву проливать слезы.

Известная ведущая программы "Орел и решка" вернулась к путешествиям и съемкам. Брак с Владом Топаловым и рождение сына Михаила сделали звезду уязвимой к расставанию с семьей, она сильно привязалась к мужу и ребенку. Регина Тодоренко рассказала, что очень эмоциональна из-за вынужденных отъездов.

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"Практически каждый раз, когда я уезжаю на съемку, я рыдаю. И каждый раз, когда приезжаю, тоже рыдаю.", – заявила ведущая. По словам Регины, после рождения сына она очень переживала о том, что из-за "Орла и решки" придется прощаться с близкими на долгое время, но сейчас она втянулась в рабочий процесс.

Теледива поделилась с фанатами лайфхаками, как поддерживать общение с семьей на расстоянии. Звезда рассказала, что часто созванивается Владом и маленьким Мишей по видеосвязи, а также записывает для сына разнообразные художественные зарисовки. Регина Тодоренко считает, что ее видео нужны мальчику для развития.

Напомним, что жена Топалова показала ролик с первыми словами своего ребенка. В кадре малыш просит у матери печенье, которое она отдает за "волшебное слово". Сын Миша родился в семье Влада Топалова и Регины Тодоренко в декабре 2018 года. Страстный роман между певцом и телезвездой закрутился в 2017 году, но влюбленные долго отрицали чувства. Сейчас у них крепкая семья, которую поклонники пары ставят в пример.