Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел

Супруга артиста Марина Майко поделилась свежим снимком мужа в "Инстаграм". Народный артист выглядит достаточно молодо для своих лет. Дмитрий Харатьян, как показалось, постройнел и посвежел.
Отметим, что последние несколько лет некогда любимец советских женщин не радовал внешним видом. У артиста появились мешки под глазами и вырос живот. К счастью поклонников, Дмитрий взял себя в руки.
К слову, Харатьян не единственный актер, которого периодически критикуют за внешний вид. Например, Александр Домогаров, по мнению обывателей, потерял былую привлекательность. Ходят слухи, что актер резко постарел из-за пристрастия к алкоголю. Отметим, что сам Домогаров опровергает сплетни о своей зависимости.
К слову, Дмитрий Харатьян не скрывает, что когда-то любил приложиться к рюмке. По словам артиста, пагубное пристрастие чуть не стоило ему жизни. Актер садился за руль в состоянии алкогольного опьянения и попадал ДТП, которые чудом обошлись без серьезных последствий. Зависимость от алкоголя у Дмитрия развилась в тот момент, когда на него обрушилась всенародная любовь. Как и многие звезды, Харатьян не сразу справился со своей популярностью.
Избавиться от вредной привычки артисту было очень трудно. Он решил обратиться к вере, начал посещать церковь. Поддерживала звезду жена. Дмитрий Харатьян уже более 15 лет не употребляет алкоголь.
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