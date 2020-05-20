Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека

Несколько недель назад тестя артиста положили в больницу с диагнозом "пневмония". Мужчина даже сдал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Отец Марины Майко несколько дней провел под наблюдением медиков, однако ему становилось только хуже.
Владимира подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но организм 84-летнего пенсионера не справился с болезнью. Спустя пять дней в палате тесть Дмитрия Харатьяна скончался. "Он не дожил месяц до своего 85-летия", – добавил артист.
Беда не обошла и родителей актера. Некоторое время назад у отца знаменитости диагностировали правостороннее воспаление легких. Как отметила звезда, к счастью, болезнь протекала в легкой форме и без высокой температуры. Вадим Мкртичевич тоже сдал тест на COVID-19, но анализ не подтвердил китайскую инфекцию.
Дмитрий Харатьян заверил, что сейчас папа чувствует себя значительно лучше. Мужчина пропил курс антибиотиков и идет на поправку.
Напомним, не так давно актер сообщил интересные подробности из жизни своих предков. Оказывается, прапрадед знаменитости отучился в навигационной школе Петра I, выпускники которой получали звание гардемаринов.
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