Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека

Дмитрий Харатьян в интервью рассказал, что недавно в его семье случилось горе. После тяжелой болезни скончался родственник звезды.

Несколько недель назад тестя артиста положили в больницу с диагнозом "пневмония". Мужчина даже сдал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Отец Марины Майко несколько дней провел под наблюдением медиков, однако ему становилось только хуже.

Владимира подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но организм 84-летнего пенсионера не справился с болезнью. Спустя пять дней в палате тесть Дмитрия Харатьяна скончался. "Он не дожил месяц до своего 85-летия", – добавил артист.

Беда не обошла и родителей актера. Некоторое время назад у отца знаменитости диагностировали правостороннее воспаление легких. Как отметила звезда, к счастью, болезнь протекала в легкой форме и без высокой температуры. Вадим Мкртичевич тоже сдал тест на COVID-19, но анализ не подтвердил китайскую инфекцию.

Дмитрий Харатьян заверил, что сейчас папа чувствует себя значительно лучше. Мужчина пропил курс антибиотиков и идет на поправку.

Напомним, не так давно актер сообщил интересные подробности из жизни своих предков. Оказывается, прапрадед знаменитости отучился в навигационной школе Петра I, выпускники которой получали звание гардемаринов.