Певица Пелагея в белом платье пленила красотой

На курорте знаменитость поучаствовала в новой фотосессии. Артистка снялась в образе голливудской дивы. В кадре певица Пелагея запечатлена в белом платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Артистке сделали яркий макияж с акцентом на губы и элегантную прическу.
Пелагея в новом образе напомнила поклонникам секс-символа XX столетия Мэрилин Монро. В соцсетях вокалистка получила сотни восторженных сообщений.
"Под Монро, это ваш стиль, мягкая, женственная!!😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "наша Пелагея, с русской душой и русским характером, открытая и неповторимая, красавица одним словом🙌👍🎶💐💎💖😍", "Монро отдыхает))", "Нет слов! Просто потрясающая!!!!😍😍😍👍🏻", "Мэрилин Монро! 💋👄", "Просто Огонь 🔥😍🤗🥰🌸", – хвалили звезду поклонники.
Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что певица Пелагея разводится с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. В браке пара пробыла три года. У знаменитостей есть общая дочь.
Артистка была вынуждена подать в суд на пока еще мужа. Пелагея требует у спортсмена алименты на содержание дочери. Адвокат певицы ранее заявил, что Телегин практически не встречается с ребенком.
Позже стало известно, что из-за развода, на фоне стресса, у певицы Пелагеи пропал голос. Артистке пришлось обратиться к специалистам.
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