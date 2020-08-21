Тодоренко задержали в аэропорту Колумбии с пистолетом

Регина Тодоренко и Киевстонер стали новыми гостями ютуб-шоу "Блеф". Суть программы – рассказать несколько случаев из жизни, среди которых есть и правдивые, и вымышленные. Кто вычислит больше лживых историй оппонента, тот и победил.

У бывшей ведущей "Орла и Решки" накопилось немало странных историй. Например, однажды она оказалась в Республике Вануату, где ей довелось жить в... скворечнике. Домик на дереве располагался в десятке метров над землей, и оставаться там было страшновато.

Также до ближайшего источника с пресной водой нужно было идти несколько километров, а мыться очень хотелось. В итоге Регина Тодоренко взяла одну из бутылок с негазированной водой, забралась в свой скворечник и помылась. Правда, во время банных процедур за ведущей наблюдали два мужчины – режиссер и оператор.

В эфире шоу "Блеф" артистка призналась, что Влад Топалов – ее второй муж. Первым был банан. Да-да, обычный фрукт. Во время путешествия с командой "Орел или решка" по Индии звезда прошла брачный ритуал, который необходим для того, чтобы последующие союзы были удачными. После завершения церемонии банану отрубили "голову".

Третий инцидент случился с Региной Тодоренко при выезде из Колумбии. Девушка купила в местной сувенирной лавке игрушечный пластмассовый пистолет – хотела подарить племяннику. Она положила его в чемодан и забыла. Однако на таможне служба безопасности подняла на уши половину аэропорта! В итоге девушку обыскали с пристрастием, перетрясли все вещи и все-таки отпустили.