Мать-авантюристка экономит на Пелагее

На днях состоится очередное судебное заседание по делу о разводе Пелагеи и Ивана Телегина. Будут делить деньги на счетах хоккеиста. Выяснилось, что и артистка далеко не бедствует, вот только ее деньгами распоряжается мать.

Как выяснили журналисты, вклада Пелагеи в семейном бюджете нет, хотя она регулярно входит в топ самых богатых звезд шоу-бизнеса и зарабатывает больше Ивана Телегина. При этом свое ИП артистка оформила только в начале весны. Таким образом знаменитости легализуют доходы от выступлений и рекламных контрактов.

Еще интересно, что всеми финансовыми вопросами Пелагеи занимается ее мать Светлана Ханова. Она является художественным руководителем и директором группы "Пелагея", все договоры с заказчиками заключала именно она, и она же получала денежные переводы.

Звездный промоутер Сергей Лавров назвал Пелагею мегавостребованной исполнительницей, причем она стала такой еще до проекта Первого канала "Голос". "Она как Стас Михайлов, только менее распиаренная. На концертах всегда аншлаг – люди висят на потолке", – привел аналогию Лавров.

Он отметил, что на популярных любимых народом артистах организаторы кассовых концертов зарабатывают гораздо больше самих этих артистов. "Мама-авантюристка (в самом хорошем смысле слова!) это быстро раскусила, поняв, что все организаторы хотят только обобрать. И первая в нашей стране стала все делать сама", – сообщил промоутер.



То есть Светлана Ханова сама нанимает концертное агентство, которому платит только 5% за услуги, а себе забирает "всю кассу". При этом на Пелагее явно экономит. "На гастролях она никогда не шиковала: в роскошных отелях не жила, на лимузинах не каталась. Тихонько приехала, собрала мешок денег – где-то три миллиона, где-то семь – и до свиданья! Все тихо, без пафоса, поэтому и слухов о ее богатстве никогда не было", – уверенно заявил Сергей Лавров.

Не стоит забывать и про доходы с того же "Голоса". А между тем заработки Ивана Телегина, как уверяют знающие люди, упали. И все равно Пелагея претендует на алименты в размере 1/4 зарплаты мужа, то есть около десяти миллионов в год, причем делить певица хочет "старые", высокие заработки хоккеиста, которые были на его счету в момент расставания.