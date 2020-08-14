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Во внешности Меган Маркл заметили странные изменения

Во внешности Меган Маркл заметили странные изменения

Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
Светские хроникеры проанализировали внешность Меган Маркл. Они усмотрели в ней желание красиво покинуть королевскую семью.
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Омид Скоби и Каролин Дюран написали свои выводы в книге о жизни герцога и герцогини Сассекских "В поисках свободы". Писатели рассказали, как визажист и близкий друг герцогини Дэниел Мартин пошутил, что она должна "выглядеть на ура" перед уходом из монаршей семьи. В ее внешности заметили странные изменения.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Например, Меган Маркл пришла на вручение наград Endeavour Fund Awards в ярко-голубом платье бренда Victoria Beckham. Их с принцем Гарри сняли с улыбками на лицах. По мнению авторов книги, имидж герцогини Сассекской был тщательно спланирован.

Также публицисты отметили официальный визит герцогини с принцем Гарри в Вестминстерском аббатстве. Тогда она была одета в изумрудное платье марки Emilia Wickstead, стильную шляпку в тон и бежевые туфли. На музыкальное мероприятие Mountbatten Festival Меган Маркл пришла в красном платье в пол бренда Safiyaa Kalika.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи с 1 апреля. Они с сыном Арчи переехали в Канаду, но пробыли там недолго. С марта этого года супруги живут в США.

Как писали "Дни.ру", там семья арендует особняк. В период карантина из-за пандемии коронавируса им обоим пришлось нелегко – нужно было найти новую работу и обеспечивать себя самостоятельно.

Автор: 14 августа 2020, 15:50 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы

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