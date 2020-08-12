Принц Чарльз сказал о Меган Маркл пару ласковых

Принц Чарльз назвал жену принца Гарри, своего наследника, так: "дерзкая и самоуверенная". Авторы биографии Омид Скоби и Каролин Дюран пишут, что именно он вел Меган Маркл к алтарю на свадьбе с сыном в 2018 году.
Также в книге говорится, что принц Чарльз заменил бывшей актрисе родного отца Томаса. Известно, что с родителем у нее сложились непростые отношения. Принц Чарльз поддерживал и оберегал Меган Маркл, как дочь.
Кроме того, утверждается, что принц Чарльз проявил должное уважение к решению принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и уехать из Великобритании. Более того, он взял на себя обязательства в течение года после отречения сына и его жены от монарших обязанностей оплачивать их расходы из своего кармана.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи с 1 апреля. Они с сыном Арчи переехали в Канаду, но пробыли там недолго. С марта этого года супруги живут в США.
Как писали "Дни.ру", там они арендуют особняк. Поговаривали, что Меган Маркл с мужем в последнее время стали все чаще ссориться из-за нехватки средств. В период карантина из-за пандемии коронавируса им обоим пришлось нелегко – нужно было найти новую работу и обеспечивать себя самостоятельно.
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