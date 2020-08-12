"Влюбленные смотрят в разные стороны": Собчак удивила странным заявлением

Ксения Собчак опубликовала новый снимок с сыном. Журналистка оставила любопытную подпись к фото.

Ксения Собчак известна своей прямолинейностью. Она может умело донести мысль и быть достаточно понятной. Однако порой высказывания телеведущей заставляют народ гадать, что она имела в виду.

Недавно Ксения разместила в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой запечатлена с трехлетним сыном Платоном. Журналистка написала: "Влюбленные – это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны, чтобы ничего не пропустить".

Вероятно, знаменитость решила процитировать французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, но слегла изменила смысл высказывания, чтобы оно подходило к снимку. Эссеист рекомендовал смотреть влюбленным в одну сторону.

Пользователи Сети не стали комментировать строчки Собчак. Они обратили внимание на внешний вид журналистки. Изумрудное платье впечатлило поклонников. Сын Ксении также был удостоен комплиментов. "Вы красотка. Платон на деда похож", "Бомбически Вам идет это платье", "Мальчишка замечательный", – отметили подписчики.

Напомним, что на сходство Платона с дедом указывала и сама Ксения. Недавно она показала архивный снимок, на котором запечатлен Анатолий Собчак. Подробнее об этом писали "Дни.ру".