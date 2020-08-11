"Вечная память": Собчак обнародовала обращение в связи с печальным событием

Накануне, 10 августа, Ксения Собчак обратилась к отцу Анатолию Собчаку. Ему могло бы исполниться 83 года, но он скончался 20 лет назад от острой сердечной недостаточности. Политик был единственным мэром Санкт-Петербурга.
Скандально известная ведущая обнародовала архивное фото, на котором запечатлена рядом с отцом. "Люблю тебя. Стараюсь жить, как ты всегда учил – свободно, и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя. Вечная память", – обратилась к отцу Собчак.
Многочисленные подписчики отреагировали на откровенную публикацию ведущей. Они выразили сочувствие и поддержку Ксении. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. В комментариях отметились светская дива Светлана Бондарчук, дизайнер Ульяна Сергеенко, певица Наташа Королева, продюсер Нателла Крапивина и другие.
Многие убеждены, что Ксения обязана отцу финансовым положением и известностью. В недавнем интервью певец Прохор Шаляпин прямо заявил, что телеведущая не обладает выдающимся умом. Она не стала бы богатой и успешной, если бы не была дочерью Анатолия Собчака.
Также Прохор заявил, что Ксению нужно было пороть в детстве – тогда она бы стала хорошим человеком. "Она росла в другой данности и считает, что остальные должны видеть мир так же", – уточнил популярный исполнитель. Он уверен, что Ксения Собчак никогда не будет близка к народу, поэтому ее многие недолюбливают.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Я фигуристая, а он говорит полная
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Кто должен быть президентом Белоруссии?