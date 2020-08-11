"Вечная память": Собчак обнародовала обращение в связи с печальным событием

Ксения Собчак неожиданно разоткровенничалась. Скандально известная ведущая сообщила о важной дате.

Накануне, 10 августа, Ксения Собчак обратилась к отцу Анатолию Собчаку. Ему могло бы исполниться 83 года, но он скончался 20 лет назад от острой сердечной недостаточности. Политик был единственным мэром Санкт-Петербурга.

Скандально известная ведущая обнародовала архивное фото, на котором запечатлена рядом с отцом. "Люблю тебя. Стараюсь жить, как ты всегда учил – свободно, и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя. Вечная память", – обратилась к отцу Собчак.

Многочисленные подписчики отреагировали на откровенную публикацию ведущей. Они выразили сочувствие и поддержку Ксении. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. В комментариях отметились светская дива Светлана Бондарчук, дизайнер Ульяна Сергеенко, певица Наташа Королева, продюсер Нателла Крапивина и другие.

Многие убеждены, что Ксения обязана отцу финансовым положением и известностью. В недавнем интервью певец Прохор Шаляпин прямо заявил, что телеведущая не обладает выдающимся умом. Она не стала бы богатой и успешной, если бы не была дочерью Анатолия Собчака.

Также Прохор заявил, что Ксению нужно было пороть в детстве – тогда она бы стала хорошим человеком. "Она росла в другой данности и считает, что остальные должны видеть мир так же", – уточнил популярный исполнитель. Он уверен, что Ксения Собчак никогда не будет близка к народу, поэтому ее многие недолюбливают.