Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова решилась на эксперимент со внешностью

В своем инстаграм-аккаунте звезда сериала "Папины дочки" опубликовала фото с новой прической. Она показала, как выглядела бы со светлыми волосами. Такое преображение удивило ее поклонников.
Лиза Арзамасова намекнула, что светлые пряди – парик или фотошоп. Она отметила, что маски, которые мы выбираем, – защитная реакция, производственная необходимость или признак времени. Знаменитость спросила поклонников, есть ли в их окружении люди, которые знают их максимально настоящими.
Фолловерам понравилось преображение актрисы, они завалили ее комплиментами. "Ты очень красивая", "Прелесть", "Цвет волос чудесный", – высказались россияне.
Напомним, что вся страна обсуждает роман артистки со знаменитым тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. В близких кругах актрисы и спортсмена ходят слухи об интересном положении Лизы. А пока фигурист строит новый дом, его бывшая жена осуждает актрису.
Как писали "Дни.ру", Ирина Лобачева уверена, что новая пассия тренера меркантильна. Экс-супруга Ильи Авербуха считает, что Лиза Арзамасова мечтает забрать все наследство.
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