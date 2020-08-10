"Лучшая пара интернета": Ивлеева развлеклась без мужа

Фоном для танца звезда выбрала культовый трек Бритни Спирс "…Baby one more time". На кадрах видео девушки только разучивают энергичные движения. Заметно, что техника танца не отработана и телеведущие не успевают за ритмом. Две блондинки не стремятся к идеальному выступлению, а дурачатся, чтобы повеселить народ.
На ролике Анастасия показала интересный наряд. Она надела красный топ с треугольным низом и серые джинсы-клеш с резаными штанинами. Ее коллега Юлия предстала в другом образе, она выбрала в голубые джинсы прямого кроя и широкую лиловую футболку с принтом.
Ивлеева добавила шутливое описание к записи: "хит ми бэйби вон мор тайм или когда маман за сотку попросила станцевать перед друзьями! Ахахаххахаахахахха". Звезда любит выкладывать забавный контент, дополняя им свой образ "девочки с яйцами".
Фанаты супруги Элджея прокомментировали ее видеоролик. "Лучшая пара интернета", "Это просто бомба", "Весело у вас", "Какие вы классные", – выразились пользователи Инстаграм.
Напомним, что Ивлеева и ее муж переболели коронавирусом. Отрицательный тест на COVID-19 они получили только в начале августа. Звездная пара лечилась на карантине две недели.
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