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"Лучшая пара интернета": Ивлеева развлеклась без мужа

Жена Элджея станцевала с подругой Юлией Коваль после победы над коронавирусом. Анастасия Ивлеева записала видео и показала его фолловерам.
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Фоном для танца звезда выбрала культовый трек Бритни Спирс "…Baby one more time". На кадрах видео девушки только разучивают энергичные движения. Заметно, что техника танца не отработана и телеведущие не успевают за ритмом. Две блондинки не стремятся к идеальному выступлению, а дурачатся, чтобы повеселить народ.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

На ролике Анастасия показала интересный наряд. Она надела красный топ с треугольным низом и серые джинсы-клеш с резаными штанинами. Ее коллега Юлия предстала в другом образе, она выбрала в голубые джинсы прямого кроя и широкую лиловую футболку с принтом.

Ивлеева добавила шутливое описание к записи: "хит ми бэйби вон мор тайм или когда маман за сотку попросила станцевать перед друзьями! Ахахаххахаахахахха". Звезда любит выкладывать забавный контент, дополняя им свой образ "девочки с яйцами".

Фанаты супруги Элджея прокомментировали ее видеоролик. "Лучшая пара интернета", "Это просто бомба", "Весело у вас", "Какие вы классные", – выразились пользователи Инстаграм.

Напомним, что Ивлеева и ее муж переболели коронавирусом. Отрицательный тест на COVID-19 они получили только в начале августа. Звездная пара лечилась на карантине две недели.

Автор: 10 августа 2020, 04:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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