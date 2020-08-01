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Без прикрас: Подольская разочаровала фанатов своим внешним видом

Без прикрас: Подольская разочаровала фанатов своим внешним видом

Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Подольская решилась на весьма рискованный эксперимент. Певица опубликовала в личном блоге "Инстаграм" кадры, на которых предстала без макияжа. Пользователи социальной сети не оценили искреннего порыва Натальи и публично осудили ее.
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38-летняя исполнительница поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к фотографиям, на которых люди запечатлены без каких-либо прикрас. В дополнение к своим рассуждениям Наталья Подольская загрузила личную фотографию. На ней девушка была запечатлена без единого грамма косметики.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни засыпали комплиментами Наталью и отметили, что певица выглядит моложе своего возраста. Другие же не постеснялись и высказали негативное мнение в адрес Подольской.

"Зачем фотографировать себя в таком ракурсе и выставлять это в социальные сети? Это не очень красиво", – комментаторы раскритиковали звезду.

Подписчики посоветовали Наталье чаще ухаживать за собой и тратить хоть несколько минут на нанесение легкого макияжа. Более того, некоторым бросилось в глаза сходство Подольской с ее пятилетним сыном Артемием.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Пользователи социальной сети отметили, что наследник безумно похож на свою звездную мать. По словам комментаторов, черты лица – мамы, а овал лица —папы.

Среди большого количества критикующих пользователей нашлись и те, кто встал на защиту Натальи Подольской. Поклонники напомнили о возрасте артистки и добавили, что не каждая женщина в свои 38 лет может похвастаться таким ровным тоном кожи и отсутствием морщин.

Сама же Подольская не стала отвечать на многочисленные комментарии и продолжила публиковать семейные кадры в истории в "Инстаграм".

Автор: 1 августа 2020, 22:08 Источник: Инстаграм Натальи Подольской ✓ Надежный источник
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