Оксана Федорова показала редкое фото с мужем

Супруг модели Андрей Бородин – человек непубличный. Офицер ФСБ трудится в Администрации президента. Модель скрывает лицо мужа от глаз общественности, но изредка в ее инстаграм-аккаунте все же появляются кадры с избранником.
На сей раз победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2002" опубликовала фото в обнимку с возлюбленным. По ее словам, здорово, что День семьи, любви и верности так понравился россиянам. В своей ленте она увидела множество красивых семейных фотографий.
Оксана Федорова заявила, что залог счастливой семьи – любовь мужа и мудрость жены. "Желаю меньше ссориться и больше любить друг друга. Что Господь соединил, люди да не разлучат", – высказалась она.
Напомним, что Оксана Федорова и Андрей Бородин поженились в 2011 году. О свадьбе телеведущая объявила спустя полгода после торжества. Церемония прошла тайно.
У пары двое детей – сын Федор и дочь Елизавета. Крестной матерью девочки, которой сейчас шесть лет, является певица Наталья Сенчукова.
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