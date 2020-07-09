"Никого не касается": оскандалившаяся Ивлеева огрызнулась на россиян

Популярный блогер Настя Ивлеева оказалась в центре скандала. Звезда открыла стрельбу на семейном празднике.

Несколько дней назад Настя Ивлеева отпраздновала годовщину свадьбы с рэпером Элджеем. Супруги устроили шумную вечеринку в подмосковном особняке. Во время мероприятия блогер вышла на улицу и сделала несколько выстрелов из автомата.

Пользователи Сети осудили поведение Ивлеевой. По их мнению, у блогера началась звездная болезнь. Она плюет на рамки дозволенного и не боится наказания. Некоторые комментаторы вспомнили, что недавно телеведущая пила шампанское за рулем.

Ивлеева не смогла пройти мимо критики и опубликовала видеообращение в социальной сети "Инстаграм". Она отметила, что подписчики обращают внимание только на противоречивые поступки. Добрые дела вроде помощи благотворительным проектам и нуждающимся людям их не интересуют.

Блогер заявила, что все пришли в этот мир свободными и могут делать то, что считают нужным. Главное – оставаться хорошим, никого не подстрекать, не убивать. "На какой тачке ездите, какие цацки носите и как себя позиционируете – уже никого не касается", – огрызнулась Настя Ивлеева.