Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике

Подписчиков телеведущей больше интересовало не то, что молодые люди стреляли, а, вероятнее всего, то, что у пары не было разрешения на огнестрельное оружие. Опубликованное в Сети видео вызвало общественный резонанс. Одни посчитали, что Настя Ивлеева просто хотела эпатажного появления, вот и взяла в руки автомат. Другие сочли, что пара совсем сошла с ума и уже не видит границ дозволенного.
Уже не в первый раз на знойную блондинку обрушивается критика и огромное количество нелестных комментариев. Люди уверены, что Анастасия Ивлеева не имела права стрелять в черте города и подвергать опасности приглашенных гостей и соседей, живущих на смежных участках.
"Я понимаю, что праздник, но зачем пальбу устраивать? Переживаю, что кто-то мог пострадать", – недоумевали от происходящего комментаторы.
Несмотря на то, что блогер своим поступком задела чувства многих поклонников, Ивлеева добавила, что это семейный праздник, и их личное дело, как и каким образом отмечать годовщину.
Напомним, Анастасия и рэпер Элджей тайно расписались в 2019 году. Пара не стала публично заявлять об ответственном шаге и даже приглашать близких родственников на празднование. По словам Ивлеевой, все получилось довольно спонтанно и очень душевно. Девушка не надевала свадебного платья, а просто зашла в отделение ЗАГСа в домашней майке и широких джинсах. Благодаря прозорливым поклонникам стало известно, что девушка взяла фамилию супруга.
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