Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике

Настя Ивлеева вместе со своим звездным мужем, рэпером Элджеем, организовала праздничную вечеринку на своем участке в Подмосковье. Пара весело отметила годовщину свадьбы и привлекла внимание не только многочисленных пользователей "Инстаграм", но и соседей в коттеджном поселке. Дело в том, что вместо обычного фейерверка на торжестве прозвучали выстрелы из автомата.

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