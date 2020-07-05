Ольга Бузова забралась на крышу и показала сочные ягодицы

Знаменитость сделала фото на крыше высотного дома. В кадре артистка запечатлена в пестром слитном купальнике. Загорелая Ольга Бузова демонстрирует сочные ягодицы.
"Даешь фото в купальниках", – подписала снимок звезда. Ольга напомнила, что на улице давно наступило лето. Артистка поинтересовалась планами подписчиков на сегодняшний день. Сама Бузова собирается работать.
Мнения пользователей Сети о внешнем виде поющей телеведущей разделились. Поклонники восхищались подтянутым телом звезды. Завистники отмечали, что артистка ретушировала фото.
"Офигенно красивая😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все равно форма не та уже, как ни выгибайся", "Нету шо показывать", "Это же не твоя попа😏🤔", "Аааа почему такая красивая", "Ты самая лучшая❤️ люблю тебя❤️", "Неплохие булочки 😄", "Сразу видно на ЗОЖ 💕", – писали комментаторы.
Напомним, на днях Ольга Бузова перенесла операцию. Стоматолог вживил имплант звезде. В прошлом году певице удалили зуб. Теперь на его месте будет стоять искусственный. Артистка призналась, что очень нервничает из-за проблем со здоровьем.
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