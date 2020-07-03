Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию

Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию

Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В пятницу стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать вину за ДТП, которое утроил месяц назад. Ксения Собчак оперативно отреагировала на внезапное заявление актера.
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Слова подсудимого стали шоком для окружающих еще и потому, что в своем видеообращении тот не скрывал, что осознает вину за содеянное. Актер клялся и божился, что не собирается "отмазываться" от наказания. Получается, врал?

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Адвокат Михаила Ефремова во время очередного общения с прессой заявил, что его подопечный отказывается называть себя виновным. Также юрист довольно странно интерпретировал слова своего подзащитного о том, что тот готов за все заплатить сполна. Мол, да, автомобиль в аварии участвовал, но это еще ничего не значит.

Ксения Собчак в личном телеграм-канале высказала точку зрения по поводу ситуации с Михаилом Ефремовым. Она считает, что адвокат сделал подобное заявление, чтобы попытаться доказать в суде, что в момент столкновения за рулем был другой человек.

Как отметила телеведущая, ни одна камера не запечатлела актера, управляющего автомобилем в тот день. Теперь стороне обвинения придется доказывать, что машину действительно вел артист.

Ксения Собчак отметила, что адвокат Михаила Ефремова у нее давно вызывал сомнения. Впрочем, она не первая, кто посчитал Эльмана Пашаева некомпетентным. Ранее дочь актера в личном блоге дала негативную оценку действиям правозащитника.

Автор: 3 июля 2020, 20:09 Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Всё правильно, я тоже считаю, что виноват адвокат Ефремова. Михаил с самого начала признавал свою вину и не просил никакого снисхождения. И деньги предлагал не для того, чтобы уйти от наказания. Это адвокат воду мутит. Я не верю, что отказ прозвучал от Ефремова. Адвокат как будто бы специально настраивает всех против своего подзащитного. Он постоянно выдвигает какие-то чудовищные версии о семье погибшего и денежных компенсациях. Поэтому, не нам судить виновного в трагедии. Пусть суд будет честным и вынесет справедливый вердикт с учётом всех обстоятельств.
Михаил, убирай этого адвоката.
Я
Ответить
Позор тебе заслуженный алгоголик!
1

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