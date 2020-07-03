Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию

В пятницу стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать вину за ДТП, которое утроил месяц назад. Ксения Собчак оперативно отреагировала на внезапное заявление актера.

Слова подсудимого стали шоком для окружающих еще и потому, что в своем видеообращении тот не скрывал, что осознает вину за содеянное. Актер клялся и божился, что не собирается "отмазываться" от наказания. Получается, врал?

Адвокат Михаила Ефремова во время очередного общения с прессой заявил, что его подопечный отказывается называть себя виновным. Также юрист довольно странно интерпретировал слова своего подзащитного о том, что тот готов за все заплатить сполна. Мол, да, автомобиль в аварии участвовал, но это еще ничего не значит.

Ксения Собчак в личном телеграм-канале высказала точку зрения по поводу ситуации с Михаилом Ефремовым. Она считает, что адвокат сделал подобное заявление, чтобы попытаться доказать в суде, что в момент столкновения за рулем был другой человек.

Как отметила телеведущая, ни одна камера не запечатлела актера, управляющего автомобилем в тот день. Теперь стороне обвинения придется доказывать, что машину действительно вел артист.

Ксения Собчак отметила, что адвокат Михаила Ефремова у нее давно вызывал сомнения. Впрочем, она не первая, кто посчитал Эльмана Пашаева некомпетентным. Ранее дочь актера в личном блоге дала негативную оценку действиям правозащитника.