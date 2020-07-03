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Шоу-бизнес
Мать-стоматолог не лечит зубы Бузовой: Чтобы не капризничала

Мать-стоматолог не лечит зубы Бузовой: Чтобы не капризничала

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
На днях Ольга Бузова рассказала, что ей сделали операцию по установке зубного импланта. Процедура сложная, поэтому телеведущая очень переживала. Некоторые посчитали странным, что знаменитость не обратилась к матери, которая работает стоматологом, а воспользовалась услугами другого доктора.
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Мать Ольги Бузовой работает врачом-стоматологом 35 лет. Ирина Александровна следила за состоянием зубов дочери до ее 17 лет. Потом Ольга уехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2", и с тех пор ею занимаются другие специалисты.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Мать телеведущей отметила, что имеющие хорошие зубы люди обращаются к стоматологу лишь в крайнем случае. Так произошло и у Ольги. Ирина Александровна знает, что зуб у дочери заболел после "Дома-2", когда она оказалась загружена работой и наблюдаться у врача было некогда.

"Он ее не беспокоил, просто немножко разрушился. Получается, она поздно обратила на него внимание", – сказала мать телеведущей.

Ирина Александровна принципиально не берется за лечение зубов дочери, потому что "у родни пациенты всегда ведут себя хуже" – могут плакать, капризничать. На приеме у незнакомого человека пациенты всегда ведут себя тихо.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Мать понимает страх Ольги Бузовой перед операцией по установке импланта. Ирина Александровна считает, что человек может умереть даже от укола. "Любое вмешательство может привести к смерти, поэтому любой адекватный человек боится", – резюмировала она.

Автор: 3 июля 2020, 11:41 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

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