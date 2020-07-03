Мать-стоматолог не лечит зубы Бузовой: Чтобы не капризничала

Мать Ольги Бузовой работает врачом-стоматологом 35 лет. Ирина Александровна следила за состоянием зубов дочери до ее 17 лет. Потом Ольга уехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2", и с тех пор ею занимаются другие специалисты.
Мать телеведущей отметила, что имеющие хорошие зубы люди обращаются к стоматологу лишь в крайнем случае. Так произошло и у Ольги. Ирина Александровна знает, что зуб у дочери заболел после "Дома-2", когда она оказалась загружена работой и наблюдаться у врача было некогда.
"Он ее не беспокоил, просто немножко разрушился. Получается, она поздно обратила на него внимание", – сказала мать телеведущей.
Ирина Александровна принципиально не берется за лечение зубов дочери, потому что "у родни пациенты всегда ведут себя хуже" – могут плакать, капризничать. На приеме у незнакомого человека пациенты всегда ведут себя тихо.
Мать понимает страх Ольги Бузовой перед операцией по установке импланта. Ирина Александровна считает, что человек может умереть даже от укола. "Любое вмешательство может привести к смерти, поэтому любой адекватный человек боится", – резюмировала она.
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Ваше отношение к Зеленскому?
Чувство вины
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
На что бабы тратят свою жизнь?
Напутствие для россиян
Дал пощечину
Собчак избили монашки
США и толерантность