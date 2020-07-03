Мать-стоматолог не лечит зубы Бузовой: Чтобы не капризничала

На днях Ольга Бузова рассказала, что ей сделали операцию по установке зубного импланта. Процедура сложная, поэтому телеведущая очень переживала. Некоторые посчитали странным, что знаменитость не обратилась к матери, которая работает стоматологом, а воспользовалась услугами другого доктора.

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