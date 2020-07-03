"Это стало открытием": Маркл поразила способностями

На днях герцог и герцогиня Сассекские стали волонтерами организации Homeboy Industries, которая помогает бывшим заключенным вернуться к нормальной жизни. Супруги приготовили для них несколько блюд.
Во время визита Маркл сразила присутствующих наповал знанием испанского языка. "Она начала говорить по-испански с одной молодой женщиной. Было видно, что она хорошо знает язык. Для нас это стало открытием", – поведал журналистам основатель организации Грег Бойл.
Он отметил, что герцог и герцогиня были искренними и вели себя свободно. "Пара не хотела садиться за стол переговоров или смотреть презентацию. Они сказали, что хотят прийти и сразу взяться за дело. Это было замечательно", – продолжил Бойл.
Супруги готовили выпечку для нуждающихся людей в масках и перчатках. У бывшей актрисы получились вкусные круассаны, кулинарные навыки принца Гарри были менее выдающимися. "Они получили удовольствие от готовки. Мы были рады, что они навестили нас", – добавил основатель организации.
Как уточняет зарубежное издание People, после окончания Северо-Западного университета Меган Маркл некоторое время работала интерном в посольстве США в Аргентине. Там герцогиня хорошо выучила испанский язык.
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