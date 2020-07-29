В Сети появилось фото раненного Авериным Жигунова

Максим Аверин выстрелил в Сергея Жигунова из табельного оружия. На теле актера остался след.

Неприятный инцидент произошел на съемках продолжения сериала "Горюнов" в Долгопрудном. Максим Аверин и Сергей Жигунов отыгрывали сцену. В какой-то момент, согласно сценарию, первый выстрелил во второго и попал в голову.

Жигунов, который получил лишь ссадину, решил запечатлеть себя и выложить снимок в свой инстаграм-аккаунт. Поклонники выразили надежду, что Сергей отомстил Максиму за содеянное. "Теперь понятно, почему мне Аверин не нравится", – призналась подписчица.

Напомним, что премьера первого сезона сериала "Горюнов" состоялась семь лет назад. Максим Аверин исполняет в фильме главную роль. В киноленте рассказывается история командира подводной лодки Северного флота.

Жигунов часто делится кадрами со съемок сериала. Так, поклонники узнали, что для нескольких сцен построили часть атомной подводной лодки, а на монтаже прибегнут к компьютерной графике. Над проектом "Горюнов-2" начали работать в середине июля.

Между тем Павел Прилучный скоро приступит к съемкам продолжения сериала "В клетке". Чтобы оказаться во втором сезоне киноленты, актеру пришлось согласиться на одно условие. Какое – писали "Дни.ру".