"Она потягивала "Мартини": вскрылись подробности первого свидания Маркл и принца Гарри

Стало известно, как провели время Меган Маркл и ее будущий муж в 2016 году вскоре после знакомства. Они отдохнули в ресторане с эротическими постерами за спиртным.

По имеющейся информации, наследник королевской фамилии тогда влюбился в американскую артистку с первого взгляда и пригласил на встречу. Проходила она тайно – принц Гарри не хотел, чтобы о свидании кто-то знал.

Детали той самой встречи обнародованы в новых отрывках из биографической книги "Гарри и Меган: В поисках свободы". Так, королевские писатели сообщили, что внук Елизаветы II и звезда кино увиделись в закрытом лондонском клубе.

"Она потягивала "Мартини", он – пиво", – рассказали биографы принца Гарри и Меган Маркл. Молодые люди так были увлечены друг другом, что не замечали на стене заведения "грубых" постеров с сексуальным подтекстом.

Напомним, Меган Маркл с супругом отказались от монарших обязанностей и покинули Великобританию в начале этого года. По слухам, причиной решения стало давление прессы.

Как писали "Дни.ру", вскоре британские репортеры обещают еще одну "бомбу": они намерены раскрыть сенсационные данные об отношениях Меган Маркл с членами монаршей семьи.

