Кемеровский впервые откровенно рассказал о наркотиках и пьянстве

57-летний Евгений Кемеровский считается королем российского шансона. Его песня "Братва, не стреляйте друг в друга" – один из символов лихих 90-х, а написанные им шлягеры исполняют Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуле, Таисия Повалий и другие звезды. Правда, не знающие Кемеровского люди думают, что он всегда под мухой. Об отношении к алкоголю певца за кулисами концерта "Эх, разгуляй!" расспросил корреспондент "Дни.ру".

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