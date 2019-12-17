Кемеровский впервые откровенно рассказал о наркотиках и пьянстве

"Я никогда не выхожу на сцену пьяным, – вытер пот Кемеровский. – 50 граммов максимум. Даже великий Фредди Меркьюри выпивал. 100 граммов коньяка принимал, а потом выходил на сцену. Бывают стрессы, большие залы бывают... И надо чаем зеленым снять стресс".
Сразу вспомнилась сцена из фильма "Любовь и голуби", где Василий и дядя Митя "чайком" отмечают отъезд на курорт:
– Чайку на дорожку.
– Знаю я, что за чаек-то!
– Людк, ты матери-то не говори...
Между тем Евгений божится, что не только не пьет, но и "план" (уличное название марихуаны) не курит, не колется и вены чистые готов показать сомневающимся. Глядя на него, почему-то веришь и все больше убеждаешься, что водка – зло...
Журналисты узнали мнение певца о недавнем предложении Вячеслава Добрынина и Иосифа Пригожина проверять звезд на адекватность. "Артистов нельзя трогать и проверять, – уверен Кемеровский. – Тот человек, который вышел на сцену, он уже для меня святой, потому что дарит творчество, сердце и душу людям. Разве можно их обижать?! Может, Добрынин сам тупой, раз такие предложения высказывает? Или, напротив, самый умный!"
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