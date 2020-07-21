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"Легла под нож": Мирославу Карпович уличили в пластике

Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мирослава Карпович прибегла к хирургическому вмешательству, чтобы улучшить внешность. В этом уверена телеведущая и актриса Анастасия Барашкова.
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Артистка уверена: на преображение звезда "Папиных дочек" решилась, чтобы нравиться Павлу Прилучному, с которым ей приписывают роман. По мнению теледивы, Мирослава Карпович увеличила губы и удалила комки Биша, чтобы избавиться от припухлости.

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По словам Барашковой, специалисты профессионально поработали над лицом актрисы, поэтому явных следов пластики у Карпович не видно. Однако в том, что артистка "легла под нож", ведущая не сомневается.

Кроме того, Мирослава стала посещать спортзал и правильно питаться. Об этом говорит ее подтянутая и рельефная фигура.

Напомним, что к звезде "Папиных дочек" приковано особое внимание из-за слухов о романе с недавно расставшимся с женой Павлом Прилучным. По некоторым данным, актриса ездила отдыхать с коллегой и его детьми в Крым. Мирослава Карпович информацию об отношениях с артистом не подтверждает.

Автор: 21 июля 2020, 11:01 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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"Папина дочка" выпятила грудь

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