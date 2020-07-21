"Легла под нож": Мирославу Карпович уличили в пластике

Артистка уверена: на преображение звезда "Папиных дочек" решилась, чтобы нравиться Павлу Прилучному, с которым ей приписывают роман. По мнению теледивы, Мирослава Карпович увеличила губы и удалила комки Биша, чтобы избавиться от припухлости.
По словам Барашковой, специалисты профессионально поработали над лицом актрисы, поэтому явных следов пластики у Карпович не видно. Однако в том, что артистка "легла под нож", ведущая не сомневается.
Кроме того, Мирослава стала посещать спортзал и правильно питаться. Об этом говорит ее подтянутая и рельефная фигура.
Напомним, что к звезде "Папиных дочек" приковано особое внимание из-за слухов о романе с недавно расставшимся с женой Павлом Прилучным. По некоторым данным, актриса ездила отдыхать с коллегой и его детьми в Крым. Мирослава Карпович информацию об отношениях с артистом не подтверждает.
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Повелась на бабки
Кто ходил?
Стоит ли мстить?