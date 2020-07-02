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"Не семья, а тень": Ковальчук затравили за странное фото с дочкой

Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук еще ни разу не показала лицо Амелии, которая появилась в браке с Алексеем Чумаковым. Артистка в очередной раз опубликовала снимок с ребенком, на котором нельзя разобрать, как выглядит малышка.
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Звезда тщательно оберегает личную жизнь, однако, видимо, ее фанатом это порядком поднадоело. Люди хотят узнать, как выглядит дочь пары. В итоге недовольство вылилось в издевательские комментарии под постом певицы.

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Юлия Ковальчук выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографию с Амелией. На снимке видны лишь тени мамы и дочки на фоне плитки. Кадр звезда лаконично подписала одним словом "Счастье".

Народ не оценил скрытность артистки. "Была лучшего мнения о вас ,а теперь отписываюсь,,,это не семья ,а тень благополучия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так и будет тень показывать?", "Какое странное фото", "Да очень похожа на родителей особенно тенью", – отметили фолловеры.

Однако нашлись и те, кто не одобрил даже такой снимок ребенка. "Я слышала очень много про тени, их нельзя фоткать!!! Что-то было такое задание на Битве экстрасенсов, практически каждый сказал не к добру", – пишет одна из поклонниц.

Правда, поддержавших Юлию Ковальчук было большинство. "Правильно делает, что не выкладывает фотографию ребенка 👍 Дети – это святое и каждая мама хочет сберечь своего ребенка от дурного глаза и т.д.", – уверены суеверные подписчики.

Автор: 2 июля 2020, 22:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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