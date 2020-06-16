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"В глубине забиваю крик": откровение Ковальчук на фоне слухов о разводе с Чумаковым

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук выступила с щемящим стихотворением. Таким образом артистка почтила память безвременно ушедшей Жанны Фриске.
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15 июня минуло пять лет с тех пор, как не стало бывшей участницы группы "Блестящие" Жанны Фриске. Артистка умерла спустя два года после того, как узнала, что у нее рак головного мозга. Жуткая правда вскрылась, когда певица родила сына.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Память Фриске почтили родные, близкие, фанаты. Не осталась в стороне и Юлия Ковальчук, которая тоже выступала в составе "Блестящих". Артистка опубликовала фотографию, где запечатлена в обнимку с Жанной.

"Пять лет как один миг, пять лет как один вздох./ В глубине забиваю крик, громких слов не любит Бог./ Верю, что тебе сейчас хорошо, что нет боли и страха нет./ И неважно, как ты далеко, знай: до нас доходит твой свет", – посвятила Ковальчук трогательные строки Фриске.

Подписчики страницы Юлии в "Инстаграм" отметили ее талант, а также поделились воспоминаниями о Жанне. Многие отметили, что певица ушла очень рано, ведь ее личная жизнь только начала налаживаться.

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

Не обошлось и без комментариев тех, кого волнует частная жизнь Ковальчук. Она замужем за певцом Алексеем Чумаковым, несколько лет назад у них родилась дочь Амелия. Супруги не показали общественности ребенка, да и в целом стараются не афишировать подробности.

Вероятно, поэтому в Сети то и дело появляются слухи о разводе Ковальчук и Чумакова. Вот и сейчас особо наблюдательные фанаты заметили, что Юлия сняла обручальное кольцо, и заговорили о ее расставании с мужем. Артисты эти пересуды не комментируют.

Автор: 16 июня 2020, 13:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

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