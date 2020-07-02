Появились первые подробности о новом романе Брэда Питта

Новую подругу Брэда Питта уже давно признали его любимицей. Актриса и художница Алия Шокат на 25 лет моложе звездного ухажера. В одном из интервью девушка заявила, что давно хотела встречать с "друзьями отца". Именно так отшучивается Алия каждый раз, когда ее спрашивают о большой разнице в возрасте.

Надежды поклонниц на завоевание сердца голливудской звезды развеялись после того, как Брэд Питт съехался с Шокат на время карантина. Судя по всему, пара и не собирается разъезжаться. Это засвидетельствовали снимки, сделанные местными папарации.

Спустя несколько месяцев Алия решила впервые высказаться по поводу их отношений. В одном из интервью художница официально заявила, что не встречается с Брэдом Питтом. По словам Шокат, их отношения нельзя назвать романтическими, они больше похожи на дружескую связь двух очень близких друг другу по духу людей.

"Мы просто очень хорошие друзья!", – громко высказалась актриса.

Несмотря на то, что многие заметили Шокат рядом с Питтом только в прошлом году, пара знакома уже очень давно. Как объяснила сама Алия, с актером они познакомились пару лет назад. Знаменательная встреча произошла благодаря их общему другу – режиссеру Спайку Джонсу. Тогда и завязалась крепкая дружба двух творческих личностей.

Шокат была удивлена, насколько быстро ее фотографии распространились по всему Интернету, как только ее увидели в компании Брэда Питта. У девушки появилось отвратительное чувство, будто она снова стала ребенком и почему-то оказалась в школе голой.

Стоит отметить, что даже работа в шоу-бизнесе не спасла Шокат от публичных провокаций и огромного количестве нелестных комментариев. СМИ начали критиковать Алию, писать о том, что она странная и взбалмошная. В то время, как толпы яростных фанаток недоумевали по поводу того, что Брэд нашел в этой художнице.

Напомним, слухи о романе Питта и Шокат ходят уже около года. За это время артистка почти привыкла к подобной роли и реакции окружающих. Алия добавила, теперь вместо того, чтобы приходить с ужас, она просто смеется над сложившейся ситуацией.