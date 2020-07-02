Всплыли сенсационные данные о конфликте Маркл с королевской семьей

Журналисты Дилан Ховард и Энди Тиллет выпустили книгу "Члены королевской семьи на тропе войны", где раскрыли правду о взаимоотношениях Меган Маркл с родными мужа. Как удалось выяснить репортерам, герцог и герцогиня Кембриджские были против брака принца Гарри.
После встречи с бывшей актрисой Кейт Миддлтон дала совет деверю. "Герцогиня была ему как сестра. Миддлтон рассказала ему, что потребуется время, чтобы Маркл смогла стать полноправным членом семьи. У нее была абсолютно другая жизнь, другое прошлое, другая работа", – говорится в материале.
Принц Уильям также не остался равнодушным к происходящему. Как сообщает издание The Sun, он отвел брата в сторону и спросил, действительно ли Меган может присоединиться к их семье. Принц Гарри отмахнулся от обеспокоенного родственника и попросил не вмешиваться в его дела.
По мнению авторов книги, бывшая актриса всегда вела себя уверенно и имела большие амбиции, что привлекло внука королевы. В окружении монаршей семьи рассказали, что Меган Маркл была умнее многих королевских особ. "Гарри подсознательно искал девушку, которая бы заменила ему погибшую мать", – добавил анонимный источник.
Напомним, что в начале 2020 года герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении сложить полномочия членов королевской семьи. Супруги переехали в Канаду и стали финансово независимыми. Сейчас пара занимается благотворительной деятельностью, в частности помогает пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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