Ивлеева подарила Элджею часы за 11 миллионов

Российская ведущая Настя Ивлеева сделала в буквальном смысле очень ценный подарок мужу. Элджей получил от супруги на день рождения часы стоимостью 11 миллионов рублей.
Дорогостоящим подарком певец похвастался в "Инстаграм", пишет РИА ФАН. Элджей отметил, что Ивлеева – очень хороший человек. Судя по всему, брак знаменитостей станет еще крепче.
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