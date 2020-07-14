Стал похож на старика: на тяжелобольного Расторгуева страшно смотреть

Около 20 лет назад Николаю Расторгуеву поставили диагноз "хроническая почечная недостаточность". Певец долго справлялся с резкой болью в пояснице с помощью народных средств. В 2015 году его несколько раз госпитализировали прямо во время концертов. А потом исполнитель решился на операцию по пересадке почки.
Тяжелая болезнь не лучшим поводом отразилась на артисте. Он пытается держаться молодцом, но нездоровый вид выдает его состояние.
На странице в социальной сети певец поделился снимком из спортзала, который подписал так: "Страшно доволен собой, победил главного врага – лень". Расторгуев пояснил, что занимается простой физкультурой.
Многочисленные подписчики в "Инстаграм" поразились разительным переменам во внешности Николая. "На деда стал похож", "Это не лень! Это болезнь, и Вы с ней боритесь. Это здорово! Сил Вам и Вашей семье", "Ох, Колька, постарел ты! А было время..." – отметили пользователи.
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