Стал похож на старика: на тяжелобольного Расторгуева страшно смотреть

Лидеру группы "Любэ" идет 64-й год. Он много работает, но болезненный вид выдает его состояние.





Около 20 лет назад Николаю Расторгуеву поставили диагноз "хроническая почечная недостаточность". Певец долго справлялся с резкой болью в пояснице с помощью народных средств. В 2015 году его несколько раз госпитализировали прямо во время концертов. А потом исполнитель решился на операцию по пересадке почки.

Тяжелая болезнь не лучшим поводом отразилась на артисте. Он пытается держаться молодцом, но нездоровый вид выдает его состояние.

На странице в социальной сети певец поделился снимком из спортзала, который подписал так: "Страшно доволен собой, победил главного врага – лень". Расторгуев пояснил, что занимается простой физкультурой.

Многочисленные подписчики в "Инстаграм" поразились разительным переменам во внешности Николая. "На деда стал похож", "Это не лень! Это болезнь, и Вы с ней боритесь. Это здорово! Сил Вам и Вашей семье", "Ох, Колька, постарел ты! А было время..." – отметили пользователи.