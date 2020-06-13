Пугающе изменился в лице: у солиста "Любэ" Расторгуева подозревают смертельную болезнь

Несмотря на то, что несколько месяцев вся страна сидела на самоизоляции, пару дней назад были сняты первые ограничения. Жизнь постепенно приходит в нормальный ритм, а у музыкантов и исполнителей восстанавливаются рабочие графики, насыщенные многочисленными выступлениями и концертами. Накануне целую плеяду звезд собрали на площади Кремля. Стоит отметить, что все из них сдали обязательные тесты на коронавирус и могли не бояться долгих объятий.
Леонид Агутин активно общается со своими поклонниками и ведет страницы в социальных сетях. После долгожданной встречи с Николаем Расторгуевым, Григорием Лепсом и Александром Маршелом, Агутин не смог удержаться и выложил общее селфи в своем Инстаграме. Фото артистов вызвало не только радость у подписчиков артиста, но и беспокойство. Поклонники группы "Любэ" отметили, что внешний вид Расторгуева оставляет желать лучшего. На снимке Николай выглядит так, будто уже долгое время борется со смертельным недугом: желтоватая кожа, изможденный вид и огромные мешки под глазами.
Фанаты Леонида предположили, что у Николая Расторгуева цирроз печени и посоветовали ему провериться. Но несмотря на все комментарии, Агутин смог успокоить публику и объяснить, что солист "Любэ" выглядит "болезненно" по его вине. Дело в том, что певец немного перестарался с фотошопом.
"С Колей все хорошо. Это я эффектом переборщил", – оправдал нездоровый вид Расторгуева музыкант.
Напомним, что пару лет назад ходили слухи о том, что Николай пережил сердечный приступ. Эта информация так и не была подтверждена самим Расторгуевым.
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