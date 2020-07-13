Глаза перестали открываться: на омолодившуюся 66-летнюю Успенскую страшно смотреть

Пожилая Любовь Успенская стремится, кажется, выглядеть моложе 30-летней дочери. И в погоне за юностью она, кажется, перестаралась...

Вообще-то Люба-Любонька хотела похвастаться премьерой песни с Брэндом Стоуном. То ли ракурс для поста в социальных сетях об этом радостном событии был выбран неудачный, то ли пластика у певицы такая, но факт остается фактом: на звезду без слез смотреть невозможно. Ее глаза или вовсе не открываются или похожи на щелки.

"Кукла надувная – ткни и лопнет", "За счет чего молодка то? За счет того, что кожу с рожи натягивает на ***(цензура)", "Страшно смотреть", "Глаза уже не открываются", – ужасаются люди в комментариях.

Надо заметить, что у злоупотреблявшей пластикой Людмилы Гурченко после очередной подтяжки кожи вокруг глаз стало так мало, что они просто перестали закрываться. Звезда кино и эстрады якобы даже спала с приподнятыми веками. Хотя пластические хирурги неоднократно советовали Людмиле Марковне не увлекаться хирургическим вмешательством, ведь под скальпель она ложилась с середины 80-х.

Она не послушала, и в итоге кожа век оказалась сильно перетянутой, глазное яблоко перестало омываться слезой. В результате глаза стали хуже видеть и гноиться, развился хронический конъюнктивит. Любови Успенской не мешало бы знать об этой неприятной истории с коллегой.

