Глаза перестали открываться: на омолодившуюся 66-летнюю Успенскую страшно смотреть

Вообще-то Люба-Любонька хотела похвастаться премьерой песни с Брэндом Стоуном. То ли ракурс для поста в социальных сетях об этом радостном событии был выбран неудачный, то ли пластика у певицы такая, но факт остается фактом: на звезду без слез смотреть невозможно. Ее глаза или вовсе не открываются или похожи на щелки.
"Кукла надувная – ткни и лопнет", "За счет чего молодка то? За счет того, что кожу с рожи натягивает на ***(цензура)", "Страшно смотреть", "Глаза уже не открываются", – ужасаются люди в комментариях.
Надо заметить, что у злоупотреблявшей пластикой Людмилы Гурченко после очередной подтяжки кожи вокруг глаз стало так мало, что они просто перестали закрываться. Звезда кино и эстрады якобы даже спала с приподнятыми веками. Хотя пластические хирурги неоднократно советовали Людмиле Марковне не увлекаться хирургическим вмешательством, ведь под скальпель она ложилась с середины 80-х.
Она не послушала, и в итоге кожа век оказалась сильно перетянутой, глазное яблоко перестало омываться слезой. В результате глаза стали хуже видеть и гноиться, развился хронический конъюнктивит. Любови Успенской не мешало бы знать об этой неприятной истории с коллегой.
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